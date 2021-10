Sexuelle Übergriffe in der Model-Szene – «Niemand ist eingeschritten. Alle haben gelacht» Models werfen dem mächtigen Agenten Gérald Marie vor, sie belästigt, missbraucht, vergewaltigt zu haben. Die Branche erlebt einen «#MeToo»-Moment, der nicht ihr erster ist. Kathrin Müller-Lancé

Die Finalistinnen beim Elite-Wettbewerb in Moskau 1997. Foto: David Brauchli/Sygma via Getty Images

Die Frauenzeitschrift «Elle» ist nicht unbedingt als Zentralorgan des französischen Investigativjournalismus bekannt, das Klatschblättchen «Paris Match» ebenso wenig. Und trotzdem recherchieren die Lifestyle-Zeitschriften in Frankreich gerade mit beachtlichem Ergebnis einen Missbrauchsskandal, der die französische Modeszene aufrüttelt. Die Namen, die dabei fallen, sind die hochkarätiger Neunzigerjahrestars.

Im Zentrum der Vorwürfe steht der 71-jährige Gérald Marie, Ex-Mann von Topmodel Linda Evangelista und ehemaliger Europa-Chef der Modelagentur Élite. Die Agentur gilt als eine der grössten und wichtigsten weltweit, sie hatte unter anderem Cindy Crawford und Naomi Campbell unter Vertrag. Mehr als ein Dutzend Frauen werfen Gérald Marie inzwischen vor, sie sexuell missbraucht oder belästigt zu haben.

«Er wurde im Laufe des Abends immer aggressiver, fragte mich, ob ich für eine Million Lire mit ihm schlafen würde.» Lisa Brinkworth, BBC-Journalistin

Eine der Frauen, die das Verfahren angestossen haben, ist die ehemalige BBC-Journalistin Lisa Brinkworth. Schon Ende der Neunzigerjahre arbeitete sie an einer Undercover-Dokumentation über Missbrauch in der Modelbranche und lernte dabei auch Gérald Marie kennen. «Die Models von Élite waren die, die mir am häufigsten von Missbrauchsfällen erzählt haben», sagt die heute 54-Jährige am Telefon.

In einem Mailänder Nachtclub soll sie schliesslich selbst von Marie belästigt worden sein. «Er wurde im Laufe des Abends immer aggressiver, fragte mich, ob ich für eine Million Lire mit ihm schlafen würde.» Irgendwann, so erzählt es Brinkworth, sei Marie ohne Vorwarnung aufgestanden, habe sich auf sie gesetzt, seine Beine gespreizt und seinen Unterleib an sie gepresst.

Frauen waren teils minderjährig

Besonders schockiert, sagt Brinkworth, habe sie damals die Reaktion der anderen Anwesenden, der Agenten und Booker, die die Szene beobachteten. «Niemand ist eingeschritten. Alle haben gelacht und geklatscht. Als wäre das etwas ganz Alltägliches.» Danach sei Marie weggelaufen, «als wäre nie etwas gewesen.»

Gérald Marie selbst will sich auf Anfrage zu alldem nicht äussern. Seine Anwältin Céline Bekerman sagt, ihr Mandat weise alle Vorwürfe «kategorisch zurück». Er sei zu keinem Zeitpunkt sexuell gewalttätig gewesen und habe nichts gegen den Willen von Frauen getan.

Hinter den Kulissen beim Elite Model Look 2001 mit dem Direktor von Elite Europe : Gérald Marie (rechts). Foto: Stéphane Ruet/Sygma via Getty Images

Mehr als zwanzig Jahre nach dem geschilderten Vorfall hat Brinkworth zu einer Anwältin und anderen mutmasslichen Opfern Kontakt aufgenommen. Infolge der Anschuldigungen leitete die Pariser Staatsanwaltschaft im September 2020 ein Ermittlungsverfahren ein. Seitdem sind nach Angaben der Behörde 15 Beschwerden gegen den ehemaligen Modelagenten eingegangen. Dabei handle es sich um Fälle sexueller Belästigung und Vergewaltigung, teils waren die Frauen zu dem Zeitpunkt minderjährig.

Anwältin spricht von Destabilisierungskampagne

Maries Anwältin Céline Bekerman sagt, es handle sich bei den Vorwürfen um eine «Destabilisierungskampagne». Nur ist Marie schon länger nicht mehr bei Élite tätig, im Jahr 2011 lief sein Vertrag aus. Bis 2020 war er als Co-Chef bei der Modelagentur Oui Management angestellt.

«Ich hatte Angst vor ihm.» Lisa Brinkworth, BBC-Journalistin

«Viele der Frauen waren eingeschüchtert, sie haben Zeit gebraucht, ehe sie sprechen konnten», sagt die Anwältin Anne-Claire Le Jeune, die einige von ihnen vertritt, darunter Lisa Brinkworth. «Sie hatten selbst Schuldgefühle.» Erst im Laufe der Zeit, massgeblich durch die «#MeToo»-Bewegung, habe sich das öffentliche Bewusstsein gewandelt. Ausserdem dürfe man nicht unterschätzen, wie einflussreich Gérald Marie gewesen sei, so Le Jeune. «Ich hatte Angst vor ihm», sagt Brinkworth.

In den Neunzigern reichten Vornamen, um die Grössen der Branche zu identifizieren. Hier Karl Lagerfeld zwischen Linda und Claudia. Foto: Guy Marineau/imago

Marie galt lange als mächtiger Mann in einer mächtigen Branche. Seine Höhepunkte als Agenturchef in den Neunzigern fielen mit der Ära der Supermodels zusammen. Viele der Frauen waren damals so bekannt, dass ihre Vornamen zur Identifikation ausreichten. Claudia. Christy. Linda.

Der Gründer der Agentur Élite, der Amerikaner John Casablancas, geriet selbst immer wieder in die Schlagzeilen, weil er angeblich Affären mit jüngeren Models hatte. Grace Jones warf ihm in ihrer Autobiografie Rassismus und sexuelle Belästigung vor: Zu versuchen, in Paris ein schwarzes Model zu verkaufen, sei, wie ein altes Auto zu verkaufen, das niemand haben wolle, soll Casablancas zu ihr gesagt haben.

Vorwürfe sind nicht neu

In der Zwischenzeit ist der Glanz der Modewelt etwas verblasst. Schon 2018 bezichtigten ehemalige Models die Starfotografen Patrick Demarchelier, Bruce Weber und Mario Testino des Machtmissbrauchs. Im selben Jahr trat Paul Marciano, Mitgründer des Jeanslabels Guess, wegen Belästigungsvorwürfen von seinem Posten als CEO zurück. Jetzt also der Modelagent Gérald Marie.

Dabei sind die Vorwürfe gegen ihn alles andere als neu. Schon in der Dokumentation von Lisa Brinkworth, die 1999 in der BBC ausgestrahlt wurde, wurden etliche Vorwürfe gegen Marie laut. Trotzdem sorgte der Film nach Erscheinen für Aufregung: Die Modelagentur verklagte den Sender, man einigte sich darauf, den Film nicht mehr auszustrahlen. Ausserdem habe sie sich verpflichten müssen, über den Inhalt zu schweigen, so Brinkworth. Gérald Marie musste Élite kurzzeitig verlassen, kehrte aber bald wieder zurück.

Marie konnte alles weglächeln

Auf Youtube gibt es einen Mitschnitt der Sendung «Tout le monde en parle» aus dem Jahr 1999, der zeigt, wie mühelos der ehemalige Agenturchef damals alles weglächeln konnte. Flankiert von zwei seiner Models betritt Marie das Studio. Man scherzt, eine der Frauen könne sich ja auch auf die Knie des ebenso eingeladenen Schriftstellers Jean d'Ormesson setzen.

Als der Moderator einige der Aspekte aus dem Film nennt: Gelächter. Marie weist alles zurück. Am Ende einigt sich die geladene Runde darauf, dass der Markt eben verlange, dass die Frauen immer jünger würden. Und d'Ormesson, immerhin Mitglied der grossen Académie française, sagt: «Um mich herum schläft man auch miteinander.»

«Mittlerweile glaube ich, auch aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, dass die Frauen die Wahrheit sagen.» Linda Evangelista, ehemaliges Supermodel und Ex-Frau von Marie

Die Reaktionen auf die Anschuldigungen gegen Marie fallen heute anders aus. Anfang September trafen sich sechs Frauen zu einer Pressekonferenz in Paris, unter anderem die Amerikanerin Carré Otis. Sie hat Marie zwischenzeitlich auch in New York verklagt und beschuldigt ihn, sie im Alter von 17 Jahren mehrfach vergewaltigt zu haben.

Auf dem Cover der «Paris Match» posierte kürzlich neben Otis die Sängerin und ehemalige Première-Dame Carla Bruni. Sie habe selbst nie Übergriffe erlebt, glaube aber den Frauen, sagte Bruni dem Magazin. Selbst Maries Ex-Frau Linda Evangelista ist längst mit den Frauen solidarisiert. Während ihrer Beziehung mit Gérald Marie habe sie von den Vorwürfen gegen ihn nichts gewusst, sagte sie dem «Guardian». «Mittlerweile glaube ich, auch aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, dass die Frauen die Wahrheit sagen.»

Kaum Chancen auf Prozess

Die Aufregung ist gross, die Chancen der Frauen auf einen Prozess sind es weniger. Die meisten der mutmasslichen Fälle dürften nach französischem Recht verjährt sein. Im Fall von Brinkworth hat Anwältin Le Jeune etwas Hoffnung. Durch die Vereinbarung zwischen Élite und der BBC sei es ihrer Mandantin nur schwer möglich gewesen, über das zu sprechen, was ihr widerfahren sei.

Das könne ein Grund sein, die Verjährung auszusetzen. Vor allem hofft die Anwältin aber auf einen Schneeballeffekt durch das laufende Verfahren: «Vielleicht finden wir noch eine Frau, deren Fall noch nicht verjährt ist.» Lisa Brinkworth sagt: «Ich will einfach, dass all diese Frauen endlich gehört werden.»

