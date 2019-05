Nieder mit dem Patriarchat!

Unglaublich, aber wahr – in der Schweiz, dem Land, in dem alles reglementiert ist, in dem jede Kuh erfasst wird (und seit letztem Sonntag auch gewisse Waffen) – in diesem Land hat es bis ins Jahr 2019 gedauert, bis wir endlich zuverlässige Zahlen zur Gewalt an Frauen haben. Und diese Zahlen wurden nicht vom Bund erhoben – nein –, sondern von der NGO Amnesty International. So, als wäre die Aufgabe nicht wichtig genug, um von einer staatlichen Institution übernommen zu werden.