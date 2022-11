Diplomatisches Tauwetter in Venezuela – Nicolás Maduro ist wieder da Venezuelas Regierung und die Opposition treffen sich nach langem Schweigen zu neuen Verhandlungen. Machthaber Nicolás Maduro wird derweil für manche vom Aussenseiter zum Hoffnungsträger. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Plötzlich wollen ausländische Staatschefs wieder mit ihm sprechen: Venezuelas Präsident Nicolás Maduro. Foto: Federico Parra (AFP)

Ein Hauch von Hoffnung umweht die Gespräche, die am Wochenende in Mexiko-Stadt zwischen Vertreterinnen und Vertretern der venezolanischen Opposition und der Regierung von Machthaber Nicolás Maduro stattfinden sollen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, denn lange sah es so aus, als ob die Situation in dem Land unrettbar festgefahren sei. Die Fronten galten als heillos verhärtet, tiefer und tiefer taumelte Venezuela darum in die Krise, wirtschaftlich, sozial und eben auch politisch. Und auch wenn es immer wieder Gespräche gab, so scheiterten diese auch immer wieder, zum letzten Mal im Herbst 2021.

Doch nun ist alles anders, die Lage in Venezuela hat sich ein Stück weit verändert, vor allem aber ist die Welt nicht mehr die gleiche wie noch vor einem Jahr. Schuld daran ist vor allem Putins Krieg in der Ukraine: Geopolitische Machtgefüge haben sich verschoben, gleichzeitig haben die Sanktionen gegen Russland dazu geführt, das weltweit auf einmal ein Mangel an Gas und Öl herrscht – Rohstoffe also, von denen Venezuela mehr als genug hat.

Geschätzte 300 Milliarden Barrel Rohöl liegen unter und vor dem Land im Meer, ein gigantischer Schatz, der Venezuela lange Zeit einen märchenhaften Reichtum und aussergewöhnlichen Wohlstand beschert hat. Bis Anfang der 80er-Jahre galt das Land als eine Art Saudiarabien in Südamerika. Doch dann verfiel der Ölpreis, die Auslandsschulden stiegen, es folgten schwere Wirtschaftsprobleme, Massendemonstrationen und Putschversuche.

Lange ging es nur bergab

Die Lage änderte sich erst wieder, als Anfang der Nullerjahre abermals die Nachfrage nach Rohstoffen stieg. Wieder machte Venezuela fantastische Geschäfte. Aber so schnell der Boom gekommen war, so schnell war er auch wieder vorbei – und von da an ging es nur noch bergab: Hyperinflation, Hunger und Armut. In den Supermärkten waren die Regale leer, ständig fiel der Strom aus und Patienten mussten Arztbesteck und Gummihandschuhe mitbringen, für die Ärzte, die sonst nicht hätten operieren können.

Immer wieder gab es Massenproteste gegen die sozialistische Regierung. Bald schlugen sie in Strassenschlachten um, Demonstranten gegen Polizei und Armee, es gab Tote und Verletzte. 2018 liess sich Machthaber Nicolás Maduro dann in umstrittenen Wahlen im Amt bestätigen, bald darauf rief sich der junge Oppositionsführer Juan Guaidó zum Interimspräsidenten aus, unterstützt von Europa und den USA. Es kam zum offenen Machtkampf, kurz sah es so aus, als würde die sozialistische Regierung wanken. Letztlich aber schaffte sie es, sich im Amt zu halten. Ein Bericht der UNO warf ihr vor, Todesschwadronen einzusetzen. Die Rede war von Folter, Mord und aussergerichtlichen Hinrichtungen.

Aussenpolitisch war Präsident Nicolás Maduro isoliert. Botschafter wurden abgezogen oder ausgewiesen, die Grenze zum Nachbarland Kolumbien war gesperrt und gleichzeitig verhängten die USA immer neue Sanktionen.

Diplomatisches Tauwetter

Doch dann, wie von Wunderhand, setzte auf einmal Tauwetter ein: Kurz nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine reiste eine US-Delegation nach Caracas. Es fand ein Treffen statt, zwei Stunden unterhielt man sich, alles sei «respektvoll» gewesen und «sehr diplomatisch», sagte Präsident Maduro danach. Bei der Klimakonferenz in Ägypten schüttelte Nicolás Maduro dann sogar dem US-Sondergesandten John Kerry die Hand und hielt im Gang ein kurzes Schwätzchen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. «Kommen Sie uns doch mal besuchen!», sagte der venezolanische Präsident.

Doch nicht nur aussenpolitisch hat sich die Lage gedreht. Die Wirtschaft Venezuelas ist heute in weiten Teilen dollarisiert, die Hyperinflation scheint überwunden, die Armut ist zwar immer noch immens, aber erstmals seit Jahren ist sie laut Studien nicht gewachsen.

Opposition hofft auf Wahlen

Das alles scheint sich auch innenpolitisch widerzuspiegeln: Statt echten Wandel zu fordern, setzen Teile der venezolanischen Opposition heute ihre Hoffnung in Wahlen, die spätestens 2024 stattfinden sollen. Wie diese ablaufen werden und unter welchen Bedingungen man an ihnen teilnehmen wird, auch darum wird es in Mexiko am Wochenende gehen. Für Nicolás Maduro dagegen steht vor allem ein Ziel ganz oben: Die Freigabe von Geldern, insgesamt 3 Milliarden US-Dollar, die eingefroren auf Konten liegen, dabei bräuchte Venezuela das Geld dringend, um den Hunger, die Armut und die Not im Land zu bekämpfen.

