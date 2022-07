Drei Weine mit höchster Punktzahl – Nick Bösiger ist «Berner Winzer des Jahres» Nick Bösiger aus Twann wurde von Regierungsrat Christoph Ammann zum «Berner Winzer des Jahres 2022» gekürt.

Winzer Nick Bösiger (links) und der Berner Regierungsrat Christoph Ammann. Foto: zvg/Kanton Bern

Der Twanner Winzer Nick Bösiger darf sich in diesem Jahr «Berner Winzer des Jahres» nennen. Er erreichte im alljährlich durchgeführten Wettbewerb des Kantons Bern um die besten Berner Weine mit drei seiner Weine die insgesamt höchste Punktzahl.

Bösiger gewann auch die Auszeichnung für den besten Berner Wein in der Kategorie Sauvinon Blanc, wie die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion (WEU) am Donnerstag mitteilte. Die weiteren Auszeichnungen in den Kategorien Chasselas, Weisse Spezialität, Pinot Noir und Rote Spezialität gehen alle an Winzerinnen und Winzer vom Bielersee.

106 Weine von 25 Weinproduzentinnen und -produzenten nahmen am Wettbewerb teil. Mit ihm wollen die WEU und die Rebgesellschaften des Kantons Bern die Produktion und den Absatz von Qualitätsweinen fördern. Die Wettbewerbsgewinner können ihren Wein mit dem Titel «Berner Wein des Jahres» vermarkten. Zudem wird der Wein der Gewinner an offiziellen Anlässen des Regierungsrats ausgeschenkt.

Bei der Übergabe der Diplome legte WEU-Vorsteher Christoph Ammann den Berner Winzern nahe, trotz Kleinstmengen die derzeitige konsumfreudige Stimmung zu nutzen. Dies, um auf ihre hervorragenden Erzeugnisse aufmerksam zu machen. Die Traubenernte fiel im vergangenen Jahr sehr mager aus.

«Die Menschen wollen ausgehen und geniessen. Lokales ist gefragt, Qualität ist gefragt. Ich empfehle Ihnen: Nutzen Sie diese Welle», betonte der Regierungsrat am Anlass in Twann laut Mitteilung.

Das laufende Jahr sieht laut WEU bislang vielversprechend aus. «Die Temperaturen der vergangenen Wochen waren für den Austrieb ideal, das trockene Wetter für den Weinbau geradezu perfekt. Die Trauben gedeihen prächtig, die Niederschläge Ende Juni kamen zum richtigen Moment», sagt Jürg Maurer, Rebbaukommissär des Kantons Bern.

SDA/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.