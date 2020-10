Im Schweizer Exil – Nicht zu fassen Der Steueranwalt Hanno Berger ist in den grössten deutschen Steuerskandal verwickelt. Er hat sich ins Engadin abgesetzt, wo er wohl bleibt. Klaus Ott

Verwickelt in ein immenses Steuerverfahren: der deutsche Anwalt Hanno Berger im Engadiner Exil. Foto: Simon Habegger (13 Photo)

Hanno Berger ist in seinem Exil im Engadin nicht zu sprechen und auch nicht per E-Mail zu erreichen. Ans Telefon geht nur seine Frau, sie kümmert sich auch um die Mails. Angeblich ist Mr. Cum-Ex, wie der deutsche Steueranwalt auch genannt wird, ziemlich krank. Zumindest so krank, dass er nicht beim Landgericht Wiesbaden erscheinen kann. Dort soll in drei Wochen der zweite grosse Cum-Ex-Prozess in Deutschland beginnen, die «Strafsache gegen Dr. Berger u.a.» wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung.