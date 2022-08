Small Talk der Woche – (Nicht so) würdig altern mit Madonna Vom heissesten neuen Fast-Food-Brand über Kanyes Kleider in Abfallsäcken bis zum sichtbaren BH: Hier kommt die Liste fürs unterhaltsame Tischgespräch. Michèle Binswanger

Oben ohne mit Sharon Stone

Wie man in Würde altern kann, ist eine Frage, die viele Hollywood-Beautys umtreibt. Sie wird mit den Jahren nicht einfacher zu beantworten: Soll man viel oder wenig nachhelfen, im Gesicht oder am ganzen Körper? Und soll man sich auf Insta mit Filtern zukleben oder natürlich bleiben? Da gibt es mehr oder weniger gelungene Versuche, Sharon Stone gehört zu Ersteren, wie sie vergangene Woche bewies. Die 64-Jährige postete ein Urlaubs-Selfie mit viel nackter Haut und ein bisschen Realismus. Das Foto war offenbar nicht bearbeitet, beschönigte nichts und ist gerade deshalb ein Zeichen ihrer Coolness. «Dankbar nicht perfekt», hielt Stone dazu fest. Danke Sharon, deine Imperfektion ist perfekt.

Kommerz als Abfallkunst

Sind es Restposten – oder etwa Yes brandneue Kollektion in Abfallsäcken? Der gemeine Shopper fragt sich … Foto: PD

Man muss schon Kanye West sein – oder Ye, wie er sich neuerdings nennt –, um sich so etwas einfallen zu lassen. Seine neue Kollektion für Gap wird nicht wie üblich schön aufgereiht an Kleiderbügeln angeboten. Stattdessen befinden sich die Kleider in grossen Abfallsäcken auf dem Boden des Gap-Stores, die Kunden müssen sich also durchwühlen. Das sorgte bei vielen für Ärger – aber als Kunstfan kann man es auch anders sehen. Nämlich als ziemlich raffinierter Kommentar auf die Modeindustrie. Soziale Plastik, anyone?

Perfektes Fast Food

Hummus in allen Farben – und viele andere Köstlichkeiten gibts bei Babacous. Foto: PD

So muss Fast Food sein: vegetarisch, frisch und sehr lecker. Babacous, ein Start-up aus Hamburg, erfüllt alle Kriterien mit Mezze-Variationen aus dem Nahen Osten, die vor Ort frisch zubereitet werden. Neuerdings sind die Köstlichkeiten in der Migros erhältlich, momentan in Basel, bald in weiteren Filialen. Der Linsen-Orangen-Salat und die verschiedenen Sorten Hummus sind einfach köstlich.

Niemals nie, dafür zweimal Ja.

Erneuern ihre Versprechen: Prinz Harry und Meghan Markle. Foto: EPA

Meghan und Harry sind immer in den Schlagzeilen – und wenn gerade nicht, dann sorgen sie dafür, dass es so bleibt. Diesmal nicht mit einem Skandal, sondern einer Liebesbotschaft. Offenbar lieben die beiden sich so sehr, dass sie ihre Hochzeitsversprechen in einer Zeremonie erneuern wollen. Diese Praktik ist in den USA weitverbreitet – garantiert aber nicht unbedingt, dass die Ehe dann auch hält. Fragen Sie nur mal Heidi Klum und Seal.

Thailand in Zürich

Darfs wieder mal ein Papaya-Salat sein? Authentisches Thai Food bei Soi-Thai. Foto: PD

Die Plastikstühle, das Besteck, die wackeligen Tische: Bei Soi-Thai, dem beliebten Thai-Pop-up, das diesen Sommer wieder für ein paar Wochen in Zürich öffnet, isst man nicht nur authentisch, man sitzt auch so. Zum achten Mal haben sich die Macher in der ehemaligen Seilerei oberhalb des Bellevue eingemietet und bringen ein Stück Thailand nach Zürich.

Modisch gewollter Fauxpas

BHs müssen sich diese Saison nicht mehr verschämt verstecken: Streetstyle an der Fashion Week in Kopenhagen. Foto: Edward Berthelot (Getty Images)

Was bis vor kurzem noch als Fashion-Fauxpas galt, avanciert diesen Sommer zum angesagten Style: sichtbare Unterwäsche, insbesondere BHs. Sie blitzen aus Ausschnitten oder verraten sich mit auffälligen Trägern. Ganz Mutige ziehen gleich nur einen BH als Top an. Auf eigene Gefahr.

Elfenohren, hay oder nay?

Elfen-Ohren, hier noch als modisches Gadget – bald operativ verändert? Musikerin Grimes an der Met Gala. Foto: AFP

Probleme haben die! Sängerin Grimes möchte sich die Ohren operieren lassen, damit sie danach spitz zulaufen wie bei einer Elfe. Ob das eine gute Idee ist, weiss sie offenbar selbst nicht, weshalb sie die Frage auf Twitter stellte. Ausgerechnet Elon Musk antwortete ihr, er ist sowohl ihr Ex wie der Vater ihrer zwei Kinder mit den, ahem, originellen Namen X Æ A-12 und Exa Dark Sideræl. Ein solcher Eingriff berge vermutlich mehr Nach- als Vorteile, schrieb er seiner Ex. Wo er recht hat, hat er einfach recht.

Zunge raus mit Madonna

Würdiges Altern ist nicht jedermanns Sache: Madonna knutscht zu Ehren ihres Geburtstags eine Gespielin. Foto: Instagram/madonna

Wie man in Würde altern kann (siehe Punkt 1), ist eine Frage, die Madonna noch nie besonders interessiert hat. Sie schwört auf den Schönheits-Doc ihres Vertrauens, doch bis vor kurzem hat sie eigentlich nicht viel falsch gemacht. Ausgenommen sind ihre Twerk-Versuche mit dem künstlich vergrösserten Gesäss, für die sie ziemlich viel Spott von Kollegen einstecken musste. In jüngster Zeit scheint ihr Coolness-Kompass aber etwas beschädigt. Ob man zu seinem 64. Geburtstag noch öffentlich anderen Frauen die Zunge in den Mund stecken muss, wie sie das vergangene Woche tat, sei hier dahingestellt.



Michèle Binswanger schreibt über Menschen, ihre Geschichten und macht vertiefte Recherchen. Sie wurde 2016, 2017 und 2018 zur Gesellschaftsjournalistin des Jahres gewählt. Heute leitet sie zusammen mit Philippe Zweifel das Ressort Kultur, Leben, Wissen, Service der Sonntagszeitung und Mantel-Redaktionen. Mehr Infos @mbinswanger

Fehler gefunden?Jetzt melden.