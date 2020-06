Shoppen bis 18 Uhr – Nicht nur Bern diskutiert längere Ladenöffnungszeiten Das bernische Parlament diskutiert darüber, ob die Läden am Samstag erst um 18 Uhr schliessen müssen. Was gilt eigentlich andernorts? Ein Blick über die Kantonsgrenze hinaus. Mischa Stünzi , Sven Niederhäuser

Die Ladenöffnungszeiten sind zum politischen Dauerbrenner geworden. Am Dienstag debattiert der Grosse Rat einmal mehr darüber. Foto: Stefan Anderegg

Am Samstagnachmittag eine Stunde länger offen bleiben zu dürfen, das wünschen sich in der Stadt Bern viele Detailhändler. Interessanterweise ist ihnen das sogar viel wichtiger, als am Sonntag aufzumachen. Besonders die Grossen würden samstags um 17 Uhr gerne jeweils noch eine Stunde anhängen. Kein Wunder: In der Regel ist um diese Zeit speziell die obere Altstadt noch sehr gut besucht.