Am letzten Wochenende waren Sie im «Tatort» aus Köln zum 88. Mal als Pathologe Dr. Joseph Roth im Einsatz. Können Sie als Arzt eigentlich auch Ihr Fachwissen einbringen in die Rolle?

Ja, ich habe durchaus die Möglichkeit zu Änderungen, wenn etwas fachlich nicht stimmt. Natürlich kann ich nicht Szenen dazu erfinden, aber ich lasse meinen medizinischen Sachverstand regelmässig einfliessen. Die beiden Kommissare, Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär, begrüssen mich jeweils an meinem ersten Drehtag mit der Frage: «Und, was hast du wieder geändert?» Ich trete auch regelmässig auf Ärztekongressen auf, und da höre ich von den anwesenden Gerichtsmedizinern meistens, ich sei von allen TV-Pathologen noch am nächsten an der Realität.