YB vor dem Spiel gegen ManUnited – Nicht ganz hundert, aber schon am ersten Ziel Der Auftakt zur Champions League ruft bei YB-Trainer David Wagner Erinnerungen an die Premier League hervor. Für Sandro Lauper hält er einen unverhofften Einsatz bereit. Moritz Marthaler

Bald 100 Tage im Amt: YB-Trainer David Wagner. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Noch sind es nicht ganz hundert. Am 10. Juni wurde David Wagner als neuer YB-Trainer vorgestellt – 96 Tage später steigt er mit seiner Mannschaft am Dienstag gegen Manchester United (Dienstag, 18.45 Uhr) in die Gruppenphase der Champions League. Auch kurz vor Ablauf der in der Politik so oft gewährten 100-Tage-Frist lässt sich Wagners Wirken in Bern als durchwegs positiv bewerten. «Mir kommt das alles so viel länger vor als nur drei Monate, so viele Spiele, wie wir hatten», sagt der Deutsche, der bald 50 wird. Natürlich sei das ein grosses Spiel, sagt Wagner, aber mit der Qualifikation für die Champions League habe man ganz einfach eines von diversen Saisonzielen erreicht. So weit, so simpel.