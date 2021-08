Ende der Gratistests – «Nicht das Coolste» für Berner Veranstalter Wenn Ungeimpfte für einen Covid-Test zahlen müssen, gehen die Gästezahlen zurück, sagen Barbesitzer. Die Aufhebung der Gratistests diskriminiere zudem Jugendliche. Calum MacKenzie

Nur wer ein Covid-Zertifikat vorweisen kann, kommt ins Pop-up auf der Kornhausbrücke. Foto: Enrique Munoz Garcia

Das auf den 1. Oktober festgelegte Ende der Gratistests schlägt in Bern Wellen: Natürlich ist auch in der Bundesstadt der Besuch eines Nachtclubs oder einer grösseren Veranstaltung nur mit dem Covid-Zertifikat möglich. Nicht-Geimpfte oder Nicht-Genesene erlangen dieses oft über die spontanen Schnelltests, die temporär gültig sind. So ist etwa die Schlange vor dem Testzelt der Pop-up-Partymeile «Sur le Pont» auf der Kornhausbrücke meist nicht unbeträchtlich.

Vor Ort Getestete machten etwa 10 Prozent seiner täglichen Gäste aus, sagt Tereq Timmers vom Verein Sur le Pont. Zwar ist die Zwischennutzung der Brücke von der Neuregelung nicht betroffen, da sie noch in diesem Monat zu Ende geht. Dennoch will Timmers seine Skepsis zum Ausdruck bringen: «Ich gehe davon aus, dass das bei uns zu weniger Besuchern führen würde. Aus rein wirtschaftlicher Sicht ist das für Veranstalter nicht das Coolste.» Insbesondere niederschwellige Angebote wie seines seien im Nachteil. «Hier will man einfach etwas essen und trinken. Wenn man jedes Mal mehr für einen Test zahlen muss, als man für sein Bier ausgegeben hätte, kommt man nicht.»