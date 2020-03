Verhaltensregeln bei Symptomen – Nicht alle werden getestet: So müssen Sie im Verdachtsfall vorgehen Was tun, wenn ich Symptome verspüre? Wann wird man getestet? Der «Bund» hat die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Corona-Tests zusammengetragen. Noah Fend

Im Idealfall muss Pascale Rindisbacher am Empfang keine Triage mehr machen, weil sich Corona-Patienten für den Test per Telefon vorangemeldet haben. Adrian Moser

Welche Symptome treten bei Covid-19 auf?

Covid-Verdacht besteht, wenn mindestens eines der folgenden Symptome auftritt: Husten, Atembeschwerden, Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen oder Gliederschmerzen.

Was tun bei Corona-Symptomen?

Gehen Sie nur ins Spital, wenn Sie in schlechtem Zustand sind, wenn Sie etwa akute Atemnot haben. Ansonsten nehmen Sie zuerst telefonisch Kontakt auf mit Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt. Alternativ rufen Sie das nächstgelegene Testzentrum an. Dort sagt man Ihnen, ob ein Corona-Test sinnvoll ist oder nicht.

Kann man mit Symptomen auch direkt ins nächste Testzentrum?

Eine telefonische Voranmeldung ist in jedem Fall sinnvoll. Das erleichtert die Triage. Wenn Sie für einen Corona-Test nicht Vorrang hätten, würde Ihnen dies bereits am Telefon mitgeteilt. Sie könnten sich den vergeblichen Gang in ein Testzentrum sparen.

Wer wird überhaupt getestet?

Getestet werden momentan Patienten mit Symptomen, die einer Risikogruppe angehören oder im medizinischen Bereich tätig sind. Wer jünger ist als 65 Jahre, keine chronischen Erkrankungen hat und nicht im Gesundheitswesen arbeitet, wird nicht getestet.

Wer wird untersucht?

Auf Wunsch können sich auch andere Personen mit Corona-Symptomen ärztlich untersuchen lassen – allerdings ohne Test. Erhärtet sich in der Untersuchung der Verdacht auf Covid-19, werden Personen, die keiner Risikogruppe angehören, nach Hause in die Selbstisolation geschickt. Sie müssen mindestens 10 Tage zu Hause bleiben – bis sie 48 Stunden symptomfrei sind.