Streit um Süssgebäck – Nicht alle nehmen die «Mohrenköpfe» aus dem Regal Trotz Rassismusdebatte: Einige Berner Läden verkaufen weiterhin die Dubler-Süssspeise. Das stösst auf Kritik. Sven Niederhäuser

Dieses Dubler-Produkt startete am Juni eine nationale Diskussion. Foto: Keystone

In der Stadt Bern wurde während Wochen intensiv über Rassismus gesprochen. Und das nicht ohne Auswirkungen. So beschloss beispielsweise die Bar Colonial, ihren Namen zu ändern. In der Bäckerei Hirschibeck im Berner Mattenhofquartier sieht man jedoch keinen Anlass zur Änderung. Hier werden weiterhin die umstrittenen «Mohrenköpfe» von Dubler verkauft.