Corona-Schnelltests – Nicht alle Apotheken sind für Schnelltests eingerichtet In der Schweiz dürfen seit kurzem auch Apotheken Schnelltests durchführen. Die ersten im Kanton Bern beginnen diese Woche damit. Jacqueline Schreier

Schon bald können sich Berner auch in Apotheken schnelltesten lassen. Foto: Keystone / Jean-Christophe Bott

Seit Montagnachmittag ist das Drive-in-Schnelltestzentrum in Bern-Belp in Betrieb. Schon bald ist aber kein Auto mehr nötig, wenn man sich schnelltesten will. Erste Apotheken im Kanton Bern beginnen in den nächsten Tagen mit den Schnelltests.

Apotheken in der Schweiz dürfen diese offiziell seit letzter Woche durchführen. Da sie vom Bund aber nicht vorab informiert wurden und es gewisser Vorbereitungen bedarf, werden im Kanton Bern erst rund zwanzig Apotheken solche Schnelltests anbieten. In der Stadt Bern sind dies beispielsweise die Kirchenfeld-Apotheke, die Dr.-Noyer-Bahnhofapotheke oder die Vitality-Apotheke am Europaplatz.