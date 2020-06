Konzert Theater Bern – Nicholas Carter wird neuer Chefdirigent Der 35-jährige Australier wird in Bern ab Sommer 2021 Chefdirigent und Operndirektor in Personalunion.

Der Australier Nicholas Carter wird ab Sommer 2021 Chefdirigent und Operndirektor am Konzert Theater Bern. Bild: zvg

«Hochbegabt» und und «jung» sei er. So kündigt das Konzert Theater Bern (KTB) am Freitag seinen neuen Chefdirigenten an, der ab Sommer 2021 zugleich als Operndirektor amten wird. Nicholas Carter heisst er, ist 35 Jahre alt, kommt aus Australien und ist seit 2018 Chefdirigent des Kärntner Symphonieorchesters und des Stadttheaters Klagenfurt.

Ab Sommer 2021 wird Carter nun also Chefdirigent Oper und damit künstlerischer Leiter in Bern. Zeitgleich beerbt er auch den bisherigen Operndirektor Xavier Zuber. Mit «überzeugender Mehrheit» sei Carter in sein neues Amt gewählt worden, schreibt das KTB in einer Mitteilung.

Noch ausstehend ist die Wahl einer neuen ersten Kapellmeisterin oder eines neuen ersten Kapellmeisters. Die Wahl wird durch das Orchester erfolgen.

Weitere neu besetzte Stellen

Neu zum Konzert Theater Bern stösst auch Rebekka Meyer. Sie wird Dramaturgin für Musiktheater. Auch die Stelle des Casting- und Besetzungschef hat das Konzert Theater neu besetzt. Mit Christian Carlstedt habe man dafür einen ausgewiesenen Stimmexperten «mit hervorragendem internationalen Ruf auf seinem Gebiet» finden können.

Wie das KTB bereits anfangs Mai bekannt gegeben hat, legt der aktuelle Chefdirigent und künstlerische Leiter in der Sparte Konzert, Mario Venzago, sein Amt auf das Ende der Spielzeit 2020/2021 nieder. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für seine Stelle bedürfe der Sorgfalt, so das KTB. Deshalb wolle man in der Spielzeit 2021/2022 auf Gastdirigentinnen und Gastdirigenten setzen.

Intendant und Schauspieldirektor bleiben

Im Frühjahr hatte KTB mit der Wahl der neuen Intendanz auch den neuen Schauspieldirektor Roger Vontobel vorgestellt. An seiner Seite wird die Schweizerin Felicitas Zürcher die wichtige Funktion der Chefdramaturgin einnehmen.

Bereits im Juni letztes Jahr wurde Florian Scholz per Sommer 2020 zum Intendanten gewählt.

( nfe )