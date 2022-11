Brasilien vor dem Spiel gegen die Schweiz – Neymar fehlt – über einen werden Sie sich trotzdem aufregen Der grösste der grossen Namen muss gegen die Schweizer passen. Doch auch ohne ihn ist noch sehr viel Qualität im Team. Das sind die wichtigsten Spieler. Marcel Rohner Fabian Sangines

Muss aussetzen: Neymars Knöchel schmerzt, die Brasilianer hoffen, ihn in der K.-o.-Phase wieder auf dem Platz zu haben. Foto: Lars Baron (Getty Images)

Es scheint wie verhext, wenn WM ist, dann erleidet Neymar eine Verletzung. So war das 2014, so war das 2018. Jetzt ist es wieder so, der mittlerweile 30-Jährige wird das Spiel gegen die Schweiz am Montag verpassen, und Brasilien macht sich Sorgen. Zu Recht, denn Neymar ist ein fantastischer Fussballer. Zu Unrecht aber auch, denn da gibt es noch einige andere fantastische Fussballer im Kader.