«Zuerst dachte ich, ich kann nichts mehr, ich muss ins Heim»

«Sie wollten mich in ein Büro stecken», sagt Martin Bieri in seinem Haus in Kräiligen bei Bätterkinden. Doch ein Bürojob sei nichts für ihn, er brauche direkten Kontakt mit den Menschen. «Sie», das sind die Stellen, mit denen der Berner in den letzten vier Jahren konfrontiert war: Haftpflichtversicherung, Suva, IV. Um genau zu sein, sind es noch nicht ganz vier Jahre. Denn der Unfall, der das Leben von Martin Bieri auf den Kopf stellte, ereignete sich am 7. August 2015, abends um halb neun, auf der Strasse zwischen Kirchberg und Utzenstorf.

Ein 20-jähriger Autofahrer sei mit seinem Wagen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Töfffahrer kollidiert, meldete damals die Polizei. Der Töfffahrer habe schwerste Verletzungen erlitten und sei ins Spital geflogen worden. Schwerste Verletzungen heisst: linker Arm und linker Unterschenkel abgerissen, Kehlkopf eingedrückt und gebrochen, Schädel-Hirn-Trauma, Oberschenkel- und Rippenbrüche. «Meine ganze linke Seite brannte vor Schmerzen», sagt Bieri. Die Rettungskräfte fanden zwar noch den Arm, doch die Ärzteteams im Inselspital, die ihn die Nacht hindurch operierten, konnten ihn nicht wieder annähen, weil das Stück mit dem Ellbogen fehlte. Bieri erzählt mit ruhiger Stimme, zeigt die Bilder vom Unfallort ohne sichtbare Regung. Er trägt nun eine Prothese am Arm und eine am Bein. Der junge Unfallverursacher, der am Radio hantierte und so abgelenkt war, meldete sich nie bei seinem Opfer.

Langer Weg zurück

Einen Monat lag Bieri im Spital, sechzehn Monate insgesamt in der Reha-Klinik, dreizehn Operationen hat er hinter sich gebracht, bald steht wieder eine an. Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Sporttherapie: Grosse Anstrengungen sind notwendig, um sich im Alltag wieder zurechtfinden zu können. In der ersten Phase, gequält von Phantomschmerzen in den nicht mehr vorhandenen Gliedmassen, da dachte er, der als selbstständiger Maler lange ein eigenes Geschäft geführt hatte: «Ich kann nichts mehr, ich muss ins Heim.»

«Ich wäre wohl

der erste Fahrlehrer mit einem

Handicap in der Schweiz.»



Dass er, wie er sagt, «wieder aufgestanden» ist, verdankt er auch seiner Frau Edith, die vom Arbeitgeber freigestellt wurde, um ihren Mann in der Reha-Klinik zu pflegen. «Ich war jeden Tag dort und habe die Körperpflege übernommen, das half mir, den Unfall zu verarbeiten», sagt sie, die schon vorher in der Pflege tätig war. Ihr Mann war mit Schmerzmitteln «vollgepumpt». Trotzdem habe er «adäquat» antworten können. «Oft war er so erleichtert, mich zu sehen, dass er dann einschlafen konnte.»

Jetzt will Martin Bieri ins Berufsleben zurückfinden. Was er denn machen wolle, wenn er sich eine Arbeit im Büro nicht vorstellen könne, wurde er gefragt. Bieri hat es sich lange überlegt, dann fasste er einen Plan. Er will Autofahrlehrer für Menschen mit einem Handicap werden. Ein Fahrlehrer aus dem Kanton Aargau unterstützt ihn bei seinem Vorhaben. Für behinderte Menschen sei es wichtig, weiter Auto fahren zu können. Das Auto bedeute, vor allem auf dem Land, Selbstständigkeit. Bieris Wagen, ein Mini Cooper Automatik, ist am Lenkrad mit einem abnehmbaren Multifunktionsknopf für Blinker, Fernlicht, Hupe und Weiteres ausgerüstet. «Die Technik hat enorme Fortschritte gemacht», sagt Bieri.

Fernziel Dezember 2020

Bevor der heute 50-Jährige mit der Ausbildung beginnen durfte, musste er Fachstellen überzeugen, Widerstände überwinden, bei Kontrollfahrten zeigen, dass er sein Fahrzeug sicher beherrscht. Nun hat er das dritte von acht Modulen auf dem Weg zum Fahrlehrer absolviert. Wenn alles nach Plan verläuft, wird er im Dezember 2020 die Abschlussprüfung machen. «Ich wäre wohl der erste Fahrlehrer mit einem Handicap in der Schweiz.» Die Ausbildung liesse sich auch in kürzerer Zeit machen, doch täglich bis zu acht Stunden die Schulbank zu drücken, ist für Bieri nicht möglich. «So lange kann ich mich nicht konzentrieren.» Wegen Phantomschmerzen muss er nach wie vor Medikamente zu sich nehmen, auch wird er viel schneller müde als vorher. «Der Alltag mit nur einem Bein und einem Arm ist anstrengend.»

Doch am anstrengendsten und nervenaufreibendsten war der Kontakt mit den Amtsstellen. Manchmal war es ein Kampf, bis Zuständigkeiten geklärt waren und Kostengutsprachen vorlagen. Nun möchte er eine Armprothese erhalten, die er mit seinen Gedanken steuern kann. Das ist teuer, und in der reichen Schweiz heisst die Devise meist: einfach und zweckmässig. Dabei müsse doch das Ziel sein, dass jemand wie er sein Handicap möglichst wieder ausgleichen könne, sagt Bieri. «Sonst ist das einfach ungerecht.» (Der Bund)