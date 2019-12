Wohninitiative: Hauseigentümer blitzen vor Bundesgericht ab

Die Stadt Bern wolle nun die entsprechend veränderte Bauordnung «möglichst bald» anwenden, schreibt Berns Präsidialdirektion in einer Mitteilung vom Montag. Voraussichtlich Anfang 2020 werde die erwähnte Bestimmung in Kraft treten.

Bereits im Jahr 2012 war die Wohninitiative eingereicht worden. Sie wurde im Mai 2014 von Berns Stimmberechtigten deutlich angenommen. Zu den Beschwerdeführern vor Bundesgericht gehört der Hauseigentümerverband.

Vor dem Bundesgericht hat bereits das bernischen Verwaltungsgericht entschieden und die Beschwerden gegen die Stadtberner Wohninitiative abgewiesen.

Das Bundesgericht bekräftigt mit seinem Urteil die Haltung der Vorinstanzen, wonach das Volksbegehren nicht in die verfassungsmässig garantierten Eigentumsrechte und die Wirtschaftsfreiheit eingreift. Auch steht die Initiative gemäss Bundesgericht nicht im Widerspruch zum Mietrecht.

So würden die geforderten Änderungen in der städtischen Bauordnung nicht in das individuelle, privatrechtliche Mietverhältnis eingreifen. Vielmehr dienten sie dazu, der Bevölkerung genug preisgünstige Mietwohnungen zu bieten.

