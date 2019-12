Wird Bern zur Gastro-Wüste?

Die Stadt Bern steht dann jeweils abseits der nationalen Aufmerksamkeit. Die Superlative gehen zum Beispiel nach Basel, die einzige Schweizer Stadt, in der zwei Restaurants 19 Punkte haben. Die «Aufsteiger des Jahres» kommen aus Zürich und dem luzernischen Vitznau.

«In Bern gibt es eine Vielfalt wie sonst kaum irgendwo in der Schweiz.»Martin JenniGastro-Kritiker

Spricht man in der Stadt Bern doch einmal von «Fine Dining», handelt es sich um schlechte Nachrichten: Mit dem Meridiano im Kursaal etwa schliesst auf Anfang 2020 das letzte Lokal mit einem «Michelin»-Stern und eines von noch zwei 16-Punkt-Restaurants. Bern bleibt dann einzig noch Markus Arnold in der Steinhalle. Wer in einem Restaurant mit noch mehr Punkten oder mit «Michelin»-Sternen speisen will, wird in Bern nicht fündig.

Das Milieu der Gutbetuchten

Warum haben in Bern «Fine Dining»-Angebote mit Wertungen über 16 «Gault Millau»-Punkten oder «Michelin»-Sterne-Lokale keinen Platz auf dem Restaurant-Menü? Ein Teil der Erklärung sei einfach: «Ein Banker in Zürich oder ein Pharma-Angestellter in Basel verdient mehr als ein Politiker oder ein Verwaltungsangestellter in Bern», sagt der Tamedia-Gastro-Journalist Daniel Böniger.

Auf Angebot und Nachfrage tippt auch Gastro-Bern-Präsident und Branchenberater Tobias Burkhalter. Einen Spitzenbetrieb wirtschaftlich zu führen, sei sowieso «praktisch unmöglich», der Markt für solche Angebote sei relativ klein. Hinzu komme auch eine Trendwende, gerade bei den Hotels: Früher habe es für ein 5-Stern-Hotel «zum guten Ton» gehört, ein «Fine Dining»-Restaurant im Hause zu haben – und dieses durch den Hotelbetrieb querzufinanzieren. Das leisten sich heute längst nicht mehr alle Betriebe.

Es ist dieses Konzept, das der Kursaal mit dem Meridiano anstrebte, nachdem das Casino die A-Lizenz für höhere Einsätze bekommen hatte. Mit Koch Fredi Boss und später Markus Arnold kam das Restaurant bald auf 17 «Gault Millau»-Punkte. Man habe aber schnell gemerkt, dass das Konzept wirtschaftlich nicht funktioniere, sagt Burkhalter, der damals selbst im Projekt engagiert war. Deshalb kommt man nun wieder davon ab.