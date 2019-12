Wer muss sterben und wer darf versterben?

Die Frage, die Leser Z. aus B. an uns richtet, ist zeitlos, denn sie betrifft das Sterben. Z. ist aufgefallen, dass in der Zeitung nicht immer nur gestorben wird. So habe es von einer lokalen Bekanntheit – wir verschweigen den Namen, denn es geht uns um den Sachverhalt, losgelöst von der Person – geheissen, sie sei «verstorben». Unser Leser begehrt, von uns zu wissen: «Wem wird das profane Sterben zuteil und wem das Versterben?»