«Weinend dirigieren ist schwer»

Wer war der Held Ihrer Kindheit?

Ich mochte den Mann sehr, der an der Stange des Müllwagens hing, und unheimlich Style hatte. Einmal hat er mir sogar ein Plüschtier geschenkt.

An was glauben Sie?

An die brüderliche und schwesterliche Solidarität zwischen den Menschen.

An was glauben Sie nicht?

An den Zufall.

Was hängt bei Ihnen über dem Bett?

Früher hing dort ein Spiegel. Ich habe ihn aber abgehängt, weil das Risiko eines Erdbebens im Wallis, wo ich lebe, recht hoch ist.