Was sich am Bahnhof Bern ab Montag alles ändert

Was ist neu?

Die SBB haben das Perron Gleis 9/10 um 385 Meter in Richtung Westen verlängert. Gleichzeitig wurde der neu 785 Meter lange Bahnsteig zweigeteilt: Der Abschnitt im eigentlichen Bahnhof umfasst wie bisher die Gleise 9 und 10. Die Perronverlängerung trägt ab Höhe der Welle neu den Namen «Gleis 49/50». Der Bereich zwischen den Perronabschnitten ist durchlässig, am Übergang weisen zwei grosse Schilder auf die Zweiteilung hin.