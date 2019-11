Was die Berner Wirtschaft will

Als knapp genügend beurteilt die hiesige Wirtschaft die kantonale Wirtschaftspolitik. Das geht aus einer Umfrage der bürgerlichen Denkfabrik Entente Bernoise hervor, die am Dienstag publiziert wird (siehe Text unten). Dass der Kanton in Sachen Steuern bei den Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern durchfällt, überrascht nicht. Andere Ergebnisse aber hätte man so nicht erwartet.