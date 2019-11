BLS-Werkstätte: Vorwürfe an Kanton und Bund

Die Pläne für die BLS-Werkstätte in Chliforst Nord sind schon weit fortgeschritten. Aber der Widerstand dagegen ist ungebrochen. Nun werden in einem Rechtsgutachten der Regionalkonferenz Bern-Mittelland schwere Vorwürfe an Bund und Kanton erhoben, wie aus einer Mitteilung der Regionalkonferenz (RK) hervorgeht. Die RK hatte das Gutachten in Auftrag gegeben, weil sie sich im Festsetzungsverfahren übergangen gefühlt hatte. Sie hatte im Mitwirkungsverfahren die beiden Standorte Chliforst Nord und Niederbottigen abgelehnt und beantragt, zusätzliche Standorte zu evaluieren. Trotzdem sei sie in der Folge nicht mehr ins Verfahren einbezogen worden, moniert die RK.