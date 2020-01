Volksinitiative gegen Subunternehmer zurückgezogen

Auch die Bau-, Energie-, Verkehrs- und Raumplanungskommission (BaK) des Grossen Rats hegte Zweifel an der Rechtmässigkeit des Vorstosses und gab dazu ein Rechtsgutachten in Auftrag.

In ihrer Stellungnahme von August 2019 schrieb die Kantonsregierung, das neue Beschaffungsrecht des Bundes verstärke den Einfluss der Auftraggeberin auf Subunternehmen, gehe aber nicht so weit, wie die Initiative.

Die nationale Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) sei daran, die heute geltende Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) entsprechend anzupassen. Ziel des Kantons Bern müsse es sein, dem neuen Konkordat beizutreten. Mit der Initiative würde ein Widerspruch zu dieser neuen Vereinbarung geschaffen.

Mitte November genehmigten die Kantone die IVöB an einer Versammlung in Bern. Die Kantone könnten nun in eigenen gesetzgeberischen Verfahren den Beitritt zum Konkordat in die Wege leiten und so die revidierte IVöB in ihr Recht übernehmen, schrieb damals die BPUK.