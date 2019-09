US-Austritt aus Weltpostverein abgewendet

Der Hauptsitz des Weltpostvereins bleibt im Murifeld: Die 192 Mitglieder der Organisation einigten sich am Mittwoch in Genf einstimmig auf einen Kompromiss. Länder, in denen besonders viele solcher Sendungen ankommen - wie die USA - können ihre Gebühren zügiger erhöhen als bislang geplant. Das verhinderten die bisherigen Vereinbarungen des Weltpostvereins, der seit 145 Jahren den internationalen Postverkehr regelt. In dem Streit hatten die USA gedroht, den Weltpostverein per 17. Oktober zu verlassen.