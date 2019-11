Gummischrot-Einsatz an unbewilligter Kundgebung in Bern

Am Dienstagabend kam es in Bern zu einer unbewilligten Demonstration gegen die türkischen Angriffe auf das Kurdengebiet Rojava in Syrien. Laut einer Mitteilung der «Revolutionären Jugend Gruppe Bern» beteiligten sich 50 Personen an der Velodemo. Die Polizei setzte bei der türkischen Botschaft Gummischrot ein. Dies nachdem sich Teilnehmende über eine Polizeisperre hinwegsetzten, wie die Polizei auf Twitter schrieb.