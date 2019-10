Über 100 IS-Kämpfer entkommen – Jeffrey widerspricht Trump

Mehr als hundert Mitglieder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sind nach US-Angaben während der türkischen Grossoffensive in Nordsyrien aus der Haft entkommen. Die USA hätten keine Kenntnisse darüber, wo sich diese Jihadisten jetzt aufhielten, sagte der US-Sondergesandte für den Kampf gegen den IS, James Jeffrey, am Mittwoch während einer Anhörung im Repräsentantenhaus in Washington.