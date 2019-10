Trump hat bald keine Ausreden mehr

Jetzt ist klar: Donald Trumps Verteidigung in der Ukraine-Affäre ist in sich zusammengebrochen. In einem ­brisanten Auftritt vor dem Kongress hat der geschäftsführende US-Botschafter in Kiew, William Taylor, festgehalten, dass der amerikanische Präsident einen ungebührlichen Druck auf seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenski ausübte.