Abbruch-Gegner verhindern Baustart

Damit das Gebäude, über das das Stimmvolk nun erneut befinden soll, dann sicher noch steht, haben die Initianten nun eine Beschwerde gegen die Baubewilligung eingereicht. Diese soll aufrechterhalten werden, bis über die Initiative abgestimmt wurde. Dies schreiben die Initianten in einer am Freitag verschickten Medienmitteilung. Ein weiterer Grund für die Beschwerde seien Ungereimtheiten beim vorliegenden Wohnbauprojekt, die man thematisieren wolle. So sind laut den Initianten zu wenig Parkplätze vorhanden, die Problematik werde durch den angeblichen Einzug der Migros als Mieterin noch verschärft.

Das Gebäude dürfte somit nun länger leer stehen: Nachdem die ehemaligen Zwischennutzer vor einigen Monaten ausgezogen sind, wurde die Liegenschaft im Oktober für ein Wochenende besetzt. Seither ist das Areal verwaist.

Ob die Initiative aber überhaupt jemals dem Volk zur Abstimmung vorgelegt wird, ist aber noch offen. Der Berner Gemeinderat lässt zurzeit prüfen, ob das Volksbegehren gegen übergeordnetes Recht verstösst oder ob die Initiative «offensichtlich undurchführbar» ist.

«Nicht mit Progr vergleichbar»

Bei Letzterem geht es darum, dass die Stadt das Areal bereits im Baurecht an die Gebäudeversicherung (GVB) abgegeben hat, die dort mit einer Wohnbaugenossenschaft eine Überbauung mit 101 Wohnungen errichten will. Dem Verkauf hat das Volk an der Urne zugestimmt, weshalb das Tramdepot auch nicht mit dem Berner Kulturzentrum Progr vergleichbar sei, sagte Stadtschreiber Jürg Wichtermann kürzlich dem «Bund».

Der Progr, wo vor zehn Jahren ebenfalls mit einem Volksentscheid der Verkauf verhindert wurde, blieb immer im Besitz der Stadt. Den Investoren für ein Gesundheitszentrum sei klar gewesen, dass Stadtrat und Volk dem Vorhaben noch zustimmen müssten. «Beim Tramdepot sind diese Entscheide aber bereits gefallen», sagt Wichtermann.