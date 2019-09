Träumen gehört zum Programm

Doch es ist ratsam, das Reiseverhalten zu hinterfragen: Muss der Shoppingausflug nach New York sein? Trete ich meine nächste Rom-Reise besser im Zug als im Flieger an? Wie viel Sinn macht Heliskifahren in Kamtschatka? Und wie wäre es, wenn ich meinen nächsten Asientrip auf vier Wochen ausdehne und unterwegs auch einmal Bus oder Fähre benutze?

In einem plausiblen Reiseprogramm ist Träumen inbegriffen – von paradiesischen Hotels, stillen Inseln oder Städten, die zu Hause niemand kennt. Aus genau diesem Stoff besteht die zweite Beilage «Traumreisen» der SonntagsZeitung. Viel Spass beim Lesen!

Traumreisen – Die Übersicht



Overtourism: Phänomenale Massen

Edelweiss: Verhandeln, planen, fliegen

Dominikanische Republik: Zwischen Traum und Albtraum

Martin Wittwer: Der TUI-Suisse-Chef im Interview

Roman Obrist: Der Kapitän fährt zu den Pinguinen

Aida Nova: Ein Meilenstein der Seefahrt

Reto Guntli: Der Fotograf zeigt die schönsten Hotels

Coole Städte: Charme aus der zweiten Reihe

Uganda: Auf Tuchfühlung mit den wilden Affen

Oman: Die Frau, die in der Wüste lebt

Malediven: Ungewöhnlicher Blick auf tropische Fische

Kambodscha: Massentrubel und Inselfrieden

5 Travel-Gadgets, die jede Reise aufwerten



