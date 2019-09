Studie zu Nachhautigkeit

Mängisch isch ds Resultat vo Studie höchscht banal. Oder d Wysheit gheit der quasi i Schoss. I neige derzue, Nöierige uf em Markt meischtens z ersch mau blöd u unnötig z finge. Zum Bischpiu Naselümpli, wo i der Wöschmaschine nid verflädere – obsolet. Bis i chürzlech d Wösch us der Trummle ruume u eifach aues vou wyssi Fiserli isch. U wenn i säge aues, meinen i aues u de ganz, ganz fyni Fiserli. Meine Güte, han i gchnüblet, bis i die Wösch ha befreit gha vo au däm.

De der Bode gwüscht. När d Trummle putzt. D Maschine steit am Bode. Auso vor dranne abghocket u wytergchnüblet u träit u gsuecht u der Fiuter usemontiert u putzt u gspüeut u mi schier usgchötzlet vor Asträngig. Speter bim Glette no mau Fiserli gfunge u mit em Fusurouer süferli abbürschtet u i wott Nech ja nid längwyle, aber bir nächschte Wösch hets no mau wyssi Fiserli dranne gha...

Das isch gange vom A-Wort wi AL bis zu Z wi Ziegu

Nei ehrlech! Das isch Nachhautigkeit. Das han i begriffe, aber d Naselümpli, wo maschineresischtänt sy, choufen i glych nid – me brucht ja no chly Kick im Läbe. Was i o gmerkt ha i myre Studie: Etikette si extrem nachhautig. So denn, we d Gomfi gschänkt überchunnsch – «aber gäu, d Glesli gisch mer de wider». De wosch die doch schön ab- u uswäsche u d Etikette mues wägg, wüu ja süsch der Jahrgang nümme stimmti u me ja o aus Husfrou wott e Faue mache. U äbe, de chnüblisch scho wider u leisch das Glas mit em ne nasse Lumpe druffe häre, bis das Ding ufweicht u när chrauisch u machsch u geisch no ds Fläschli mit em Putz-Bänzin go hole für d Räschte vom Papier u dä cheibe Lym chläbt geng no a de Finger u chunnsch der vor wi ne Komiker, wo ne Riiseschou abzieht – aber nei, es isch Realsatyre. Nachhautig!

Mit nachhautig chasch di vertue bis zum Abwinke. Aber vilech mues i di Naselümpli de glych no choufe, wüu mer chürzlech i der Stadt, won i wider gschwitzt ha wi blöd u mi mit em Tüechli abtröchnet, e Nachbere begägnet u meint: «Du, wart, du hesch da öppis im Gsicht»... I säge ja. Aber gueti Nachberschaft isch nachhautig. Oder ds Öpfuplakat mit dene Würm. Das isch so nachhautig blöd. Abgseh dervo, dass me afe sött Fröid ha, wes no Würm git. Item. De han i myni Studie no i höcheri Beryche verleit. Sprich – i bi z Chiuche. Me het ja geng öppe wider mau es paar gueti Wort nötig u wett d Hoffnig wider chly nöi zwägbüschele u versueche, e haubwägs aständige Mönsch z sy. Auso, me cha da durchus nachhautig dranne schaffe, vilech je lenger je meh. Der guet Wiue isch jedefaus da gsy u i meinti, i syg o chly besser usecho, weder dass i yneggange bi. Fei e chly vergnüegt bin i uf my Drahtesu gstige u ha no chly Lieder gsummet u di glütereti Seeu gnosse.

Wamm! Im erschte Kreisu scho wider so ne Möff näbedranne, wo nid het möge gwarte, für z luege, wo die i der Regu relatyv fründlechi Dame dürewett (wenn i z mitts yfädle wott i nämlech nid rächts use) – u scho ischs wider verby gsy mit der Nachhautigkeit vo der Predig: Das isch gange vom A-Wort wi AL bis zu Z wi Ziegu. U itz weiss i, dass das Wort mi immer no närvt, aber was ds Schlimmschte isch a myre Studie: Öppe bim dritte Gomfiglas han i gmerkt, dass me die Etikette eigentlech eifach cha abzieh, rückstandslos – we mes probiert...Nei chumm!