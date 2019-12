Lieber kleine Schritte als ein Scherbenhaufen

In einem Jahr will der Kanton die Steuern sowohl für Firmen wie auch für alle Bernerinnen und Berner senken. In vielen Fällen macht das bei den Privatpersonen allerdings nur hundert bis zweihundert Franken aus. Und es ist unklar, ob die geplanten Senkungen verkraftbar sind. Die Zahlen im Finanzplan sehen nicht allzu rosig aus. Wenn es deswegen zu harten Sparmassnahmen kommt, beginnt die Strategie zu wackeln. Zudem sollen Entlastungen bei den Privatpersonen mit einer Erhöhung der Steuern für besonders klimaschädliche Motorfahrzeuge finanziert werden. Hier scheint ein Referendum fast unvermeidlich. Beim Steuergesetz haben Linke und Grüne sich noch nicht festgelegt, ob sie erneut das Referendum ergreifen werden. Für Steuersenker besteht also kein Grund zum Übermut.

Drei Viertel der Firmensteuern im Kanton Bern kommen von den 900 Unternehmen mit einem Gewinn von mehr als einer Million Franken. Sie können am ehesten von den neuen Möglichkeiten profitieren. Doch sie sind es auch, deren Wegzug sich der Kanton am wenigsten leisten kann. Es ist wichtig, dass sie bei der Stange bleiben. Geht man Schritt für Schritt vor, so ist das ein Gebot der Klugheit. Denn so kann laufend überprüft werden, wie viel es verträgt.