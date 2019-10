«Man hätte schon etwas mehr Gas geben können»

Herr Wyss, der Kanton Zürich hat schon vor Jahren seine Verwaltungssoftware modernisiert. Warum arbeiten Berns Kantonsangestellte immer noch mit 15-jähriger Software?

Im Vergleich zu Zürich wurde die Software im Kanton Bern zwar vor langer Zeit eingeführt, aber immer wieder unterhalten, aktualisiert und auf den neusten Stand gebracht. Man hätte in der Vorabklärungsphase schon etwas mehr Gas geben können, das stimmt. Man muss aber auch berücksichtigen, dass wir in Bern die Applikationen für die Finanzen und das Personalwesen zusammen ersetzen, sozusagen das Rückgrat der Verwaltung. Das ist eine enorme Herausforderung. Andere Kantone lassen sich für solch ein Projekt doppelt so viel Zeit.