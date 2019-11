Was tun nach einer erfolglosen Polit-Kandidatur?

So wie Michelle Renaud dürfte es diesen Herbst auch noch anderen Kandidierenden, in anderen Kantonen, aus anderen Parteien gegangen sein. Sie alle standen nach dem 20. Oktober plötzlich vor dem Nichts. Job gekündigt, Nationalrat verpasst. Und jetzt?

Michelle Renaud ihrerseits macht dies, indem sie den Leuten Einblicke in ihren früheren Beruf, in die Medienwelt, in den Journalismus geben will. Man kann sie buchen für Vorträge, zum Beispiel: «Wie ticken Medien? – Spannende Einblicke in die Welt der Journalisten». Der Vortrag dauert – inklusive Publikumsfragen – eine Stunde und kostet 750 Franken. Auch wer sich weniger für die Medien, dafür mehr für die Person interessiert, wird fündig: «Vom TV in die Politik – Warum Michelle Renaud die Seiten wechselte». Auch hier: Eine Stunde Vortrag und Fragen für 750 Franken.

Für alle, die denken, sie seien Medienprofis, aber im Grunde wissen, dass sie es nicht sind – jetzt bei mir einen Vortrag zum Thema «Wie Medien ticken» buchen: https://t.co/lqwDeHhRlrpic.twitter.com/mYUmppriSG — Michelle Renaud (@MichelleRenaud1) November 28, 2019

Michelle Renaud preist auf Twitter ihre Vorträge an.

Sie interessieren sich doch eher für Renauds Politik als für den Journalismus? Kein Problem. Sie kommt auch, um zu erzählen, warum man über Armut in der Schweiz reden muss. Für 500 Franken. Und wer trotz des bescheidenen Erfolgs wissen will, wie sie ihren Wahlkampf bestritt, erhält von Renaud auch das vorgetragen: «Von null auf hundert – Wie Michelle Renaud ihren Wahlkampf für den Nationalrat bestritt» – Dauer: 1 Stunde inklusive Fragerunde, Preis: 2500 Franken.