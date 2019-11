Braucht es denn immer Eier, Tamara Funiciello?

Die frisch gebackene Nationalrätin Tamara Funiciello drückt sich gerne bildlich aus und manchmal auch etwas derb. So sagte sie einmal, die Juso seien der Stachel im Arsch der SP. Gut, diese Rolle müssen sich die Juso unterdessen mit den Grünen teilen. Nun wünscht sich die Bernerin eine Kampfwahl um die Nachfolge von SP-Chef Christian Levrat und umreisst das Anforderungsprofil so: «Heute muss die neue Frau an der Spitze den Karren aus dem Dreck ziehen. Das braucht ziemliche Eier, Mut und einen Plan.»