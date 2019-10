Blitzstart von Liverpool und Barça, Leipzig mit Wende

Lionel Messi schiesst Barça schon in der 3. Minute in Führung. Der Argentinier hat damit gegen 33 verschiedene Mannschaften in der Champions League getroffen – gleich viel wie Reals Stürmer-Legende Raúl González und Cristiano Ronaldo. Slavia Prag schafft in der 50. Minute kurzzeitig den Anschlusstreffer und spielt mutig nach vorne. Trotzdem müssen die Prager nach einem Eigentor in der 57. Minute den zweiten Gegentreffer hinnehmen.