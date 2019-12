Bern braucht kulinarische Leuchttürme

Gastronomische Leuchttürme lassen auch das restliche Gastgewerbe in einem guten Licht dastehen. Wo diese stehen, so der intuitive Schluss, können ja die anderen Restaurants nicht komplett abfallen. Letztlich profitieren also auch andere von den Leucht türmen: Wenn ein Gast von extern anreist, bucht er zudem in der Regel ein Hotelzimmer vor Ort und isst auf seiner Reise wahrscheinlich auch nicht nur eine Mahlzeit, sondern besucht noch das eine oder andere zusätzliche Restaurant. Nicht zuletzt sind Gastrotouristen interessant, weil diese offensichtlich eine gewisse Zahlungsbereitschaft mitbringen. Zwar gibt es auch Leute mit kleinerem Budget, die sich zwischendurch den Genuss eines Spitzenrestaurants leisten. In der Regel sind die Gäste aber eher Leute mit einem etwas dickeren Portemonnaie. Und es ist sicher nicht verkehrt, wenn diese als Touristen nach Bern reisen.

Die Spitzengastronomie hat sich in den letzten Jahren enorm gewandelt. Gut möglich, dass ein opulentes Gasthaus à la Auberge du Pont de Collonges nicht unbedingt zu Bern passt - jenes Restaurant der 2018 verstorbenen Kochlegende Paul Bocuse, in dem Krawatte zwar nicht Pflicht, aber doch gern gesehen ist und wo vor allem edle Leckereien wie Hummer, Foie gras und Trüffeln auf den Tellern landen. Für diese Haute Cuisine sind wir Berner als Meister des Understatements wohl tatsächlich zu zurückhaltend. Aber heute gibt es genügend Sternerestaurants, wo auch Gäste in Jeans und T-Shirt willkommen sind, wo Heavy Metal statt Klassik läuft. Und einige haben sogar spezielle Familienanlässe, wo den Kleinen Flammkuchen und Chickennuggets serviert werden.

Es gibt auch in Bern Leute, die gastronomische Höhenflüge suchen. Das Argument, dass die Löhne in Bern zu gering seien und es einfach keine Nachfrage nach gehobener Kochkunst gebe, ist kaum stichhaltig. Oder warum gibt es in der Kleinstadt Burgdorf gleich zwei Sternerestaurants? Diese Topküche kann zum Ansporn für Berufskollegen in der Region werden. Denn Köche äugen gerne bei Berufskollegen in die Pfanne und lassen sich inspirieren. Insofern kann ein Spitzenrestaurant durchaus das Niveau im Mittelfeld anheben.

Klar, Spitzengastronomie kann man nicht erzwingen. Jede Gastgeberin, jeder Gastgeber muss selber entscheiden, in welcher Liga das Restaurant spielen soll. Zudem ist nicht jeder Koch ein Caminada, nicht jede Köchin eine Grandits. Und doch würde es Bern guttun, man käme dereinst zurück auf die Sterne-Landkarte.