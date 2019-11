«Es macht mich wütend»

Welches waren die Schlüsselmusiker, mit denen Sie zusammengearbeitet haben?

Die wichtigsten Musiker waren Jean-Claude Emanuel Bidy, genannt JC Guitare – einer der besten Gitarristen der Elfenbeinküste –, und der Pianist Saint Pierre Adjobi Tanoh, genannt Panda Tanoh. Beide sind nun mit mir auf Tournee. Sie waren fast bei allen Sessions dabei, sei das nun bei mir in der Wohnung in Abidjan oder im Studio. In den Studios habe ich mit mehreren lokalen Produzenten zusammengearbeitet. Die wichtigsten Leute waren also hinter den Kulissen tätig, in winzigen, schummrigen Hinterzimmerstudios.

Da war doch noch was mit fünf singenden ivorischen Pfarrerstöchtern?.

Ja, die fünf Töchter des Pfarrers von Abidjan haben nicht nur für Alpha Blondy, sondern nun auch für Herrn Jundt aus Gümligen bei Bern ihre unglaublichen Stimmen zu einem Chor geformt. Sie analysierten meine Musik und erkannten darin verschiedenste lokale kulturelle Merkmale, deren ich mir selber gar nicht bewusst war. Die wohl speziellste Kollaboration war aber mit dem Rumba-Sänger Tosha Kitona. Eines Tages klopfte es an meine Tür, und man richtete mir aus, ein Mann warte unten auf mich. Er hatte gehört, dass ich in der Stadt bin, und wollte mir vorsingen. Was ich da hörte, war eine der sanftesten und eigenwilligsten Stimmen, die jemals mein Trommelfell gestreichelt haben. Gleichzeitig habe ich aber auch mit vielen Fotografen und Filmemachern, Tanzgruppen und Rappern zusammengearbeitet.

Die Augen glänzen, wenn Sie das alles erzählen.

Bei meinem letzten Besuch in Abidjan war meine Wohnung Tag und Nacht von einer Art lokalen Bohème bevölkert, und man hat diskutiert, musiziert, gelacht, geweint und Attiéké gegessen, ein ivorisches Maniokgericht. Ich erfuhr eine freundschaftliche und kreative Sanftheit, die hierzulande etwas verkümmert zu sein scheint.

Mit Fatoumata Diawara ist eine Ikone der afrikanischen Musik auf Ihrem Album zu Gast. Wie kam es dazu?

Ich schrieb ihr einen Brief und legte ihr mein Demo zu «Cameroon» bei. Sie schrieb zurück, dass sie die Musik sehr mag und gerne mit mir singen würde. Sie gab mir ein Datum in Paris, und ich buchte sofort das legendäre Studio Ferber. Auf dem Weg zum Flughafen sagte sie ab. Etwas später bekam ich, während ich eine Vorlesung an der Hochschule der Künste in Zürich gab, eine Nachricht, dass sie heute Nachmittag Zeit hätte – in Como, Italien. Ich sagte zu und erreichte gleichentags ein abenteuerliches Studio in Como, welches seit 1995 definitiv kein Update mehr erlebt hatte. Ich fand heraus, dass an dem Abend kein Grammy-nominierter afrikanischer Superstar einen Studioraum gebucht hatte. Das Studio war für Jingle-Produktionen besetzt. Bis dahin hatte ich noch nie mit Fatoumata telefoniert, und ich wählte also als letztes Aufbäumen ihre Nummer. Eine wahnsinnig sympathische, zartsanfte Stimme nuschelte in den Hörer «Ich bin gleich bei dir!». Sie kam herein, wir umarmten uns, und weil man eben immer aus der Situation heraus agieren muss, borgten wir uns ein Mikrofon und nahmen in einem kleinen, ungeheizten Kellerraum des Studios direkt auf meinen Laptop auf.