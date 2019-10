Rotterdam-Fans halten Polizei auf Trab

Von 54 Polizeiwachen im Kanton Bern sind am Donnerstag lediglich 5 besetzt. Die Kantonspolizei ruft alle verfügbaren Kräfte nach Bern. Grund für den Grosseinsatz: das Europa League-Spiel von YB gegen Feyenoord Rotterdam im Stade de Suisse. Die Anhänger des holländischen Fussballteams sind berüchtigt. Am meisten im Gedächtnis blieb ein Europa-League-Auswärtsspiel in Rom im Februar 2015. 6000 Fans waren aus Holland angereist. Sie hinterliessen 18 Verletzte und Schäden in Millionenhöhe. 28 Hooligans wurden festgenommen.