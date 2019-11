Polizei hebt Hanf-Anlage aus

Am Donnerstagmorgen ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass in einem Gebäude an der Schwarztorstrasse in Bern Hanfpflanzen festgestellt worden seien. Die Einsatzkräfte fanden die Meldung vor Ort bestätigt.

Bei der Hausdurchsuchung wurden laut Polizei in mehreren Räumen insgesamt 3381 Hanfpflanzen aufgefunden und sichergestellt. Es handelte sich dabei um 1091 Setzlinge, rund 750 erntereife Pflanzen sowie weitere Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien. Weiter wurden insgesamt über elf Kilogramm bereits geerntete Blüten in teilweise abgepackter Form und zahlreiche technische Geräte zum Hanfanbau aufgefunden. Die sichergestellten Pflanzen, Blüten und Gerätschaften wurden in der Folge abtransportiert.

Im Zuge weiterer Abklärungen wurde im Verlaufe des Tages im Zusammenhang mit der Indooranlage ein 34-jähriger Mann angehalten und vorläufig festgenommen. Zudem wurde während des Polizeieinsatzes im betreffenden Gebäude ein Mann angehalten und wegen Verdachts auf Hausfriedensbruch für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Dieser war zuvor in einem Lift eingeschlossen gewesen und musste durch die Berufsfeuerwehr Bern befreit werden.

Weitere Ermittlungen sind laut Kantonspolizei im Gang.