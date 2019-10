Unverputzte Backsteine statt Kletterwand

Noch sind nicht ganz alle Kinderkrankheiten ausgemerzt. Eine Säule der elektronischen Warensicherung im neuen Transa in der Markthalle piepst jedenfalls in regelmässigen Abständen ohne ersichtlichen Grund. Ansonsten scheint der Outdoor-Laden nach 10-monatiger Umbauphase bereit zu sein für die Eröffnung am Donnerstag.