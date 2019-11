Wie die Berner SVP die rot-grüne Sensation verhindern will

Das verhaltene Lächeln von SVP-Ständeratskandidat Werner Salzmann alleine reicht nicht mehr aus. «Achtung! Jetzt gilts ernst!» – dieser Hinweise prangt nun auf seinen Wahlplakaten. «DIE Wahl» wird angekündigt. In den sozialen Medien ruft derweil Alt-Bundesrat Adolf Ogi eindringlich dazu auf, am 17. November die beiden bürgerlichen Kandidierenden in den Ständerat zu wählen: «Es geht um viel!»