Stöckli und Salzmann heben ab – Rytz bleibt hängen

Rasch zeichnen sich am Sonntagnachmittag zwei Dinge ab: SVP-Kandidat Werner Salzmann erzielt in den ländlichen Wahlkreisen starke Resultate. Damit kann er Reserven schaffen für den Showdown im Wahlkreis Bern-Mittelland. Im mit Abstand grössten Kreis liegen die Resultate immer erst am Schluss vor – schliesslich leben dort knapp 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler des Kantons Bern. Zweitens zeigt sich, dass die Grüne Regula Rytz stärker hinter ihrem Ticket-Partner Hans Stöckli von der SP zurückbleibt als im ersten Wahlgang.