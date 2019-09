Eine Steuersenkung, die verpufft

Die Steuern sollen sinken, und zwar für alle ein bisschen. In einem ersten Schritt zwar vor allem für Unternehmen, aber gleich danach trotzdem auch für Private. Zumindest ein bisschen. Das will der bernische Regierungsrat in seiner neuen Steuerstrategie, die er ab 2021 schrittweise umsetzen will (der «Bund» berichtete). Nach der abgelehnten Steuerreform im letzten November ist dies der zweite Versuch, im Kanton Bern die Steuern zu revidieren. Und diesmal soll die Vorlage – auch wegen des «Zückerli» für Private – mehrheitsfähig sein. Das «Zückerli» besteht konkret in der Absenkung der kantonalen Steueranlage. So würde die Kantonssteuer um 2 Prozent zurückgehen.