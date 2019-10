Stadt muss belasteten Boden entsorgen

Bei der Hauptstadtgenossenschaft weiss man von nichts. Präsidentin Ursula Marti muss sich zuerst bei der Stadt erkundigen, was es mit der Belastung des Bodens auf dem Areal Viererfeld/Mittelfeld auf sich hat. Dabei hat die Dachorganisation von rund dreissig Genossenschaften aus dem Raum Bern jüngst eine Vereinbarung mit der Stadt zur Entwicklung der ersten Bauetappe auf dem Areal unterzeichnet. In dieser Phase geht es um den Bau der Hälfte von 300 Wohnungen. Insgesamt sollen auf dem Viererfeld 1100 Wohnungen in mindestens zwei Etappen errichtet werden.