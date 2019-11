SP-Gemeinderat Aebersold tritt erneut an

SP-Gemeinderat Michael Aebersold will bei den Wahlen im kommenden Jahr sein Amt in der Stadtregierung verteidigen. Die SP-Sektion Bern Nord hat ihn gestern Abend «mit grossem Applaus» für die Gemeindewahlen 2020 nominiert, wie sie mitteilte. Aebersold empfahl sich mit seiner Wohnpolitik. «Die Stadt darf nicht nur für Gutbetuchte erschwinglich bleiben. Deshalb setze ich mich für günstigen Wohnraum und bezahlbare Mieten ein. Zum Beispiel durch den Bau von stadteigenen Immobilien oder mit der Abgabe von Land im Baurecht an Genossenschaften», sagte er vor den Delegierten der SP-Sektion.