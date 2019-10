Spanien will auch Puigdemont

Es ist nicht die einzige Sorge des katalanischen Politikers. Seit zwei Jahren verliert sein konservativ nationalistisches Parteibündnis gegenüber den Linksrepublikanern in der Region an Terrain und wird nach aktuellen Wahlprognosen am 10. November im Vergleich zur linken Konkurrenz nur noch halb so viele Sitze im nationalen Parlament holen. Dazu wird der Politiker von den unseriöseren der spanischen Medien munter weiter diffamiert und kriminalisiert: Russland soll den von ihm mitgeplanten «Tsunami democratic» nach dem Urteil mitfinanzieren, seine Schwester Kontakte zu radikalen Aktionsgruppen haben. Alles falsch, aber nicht wirkungslos.

Die belgische Justiz steht angesichts des neuen Haftbefehls aus Madrid vor einem Dilemma. Kategorisch Nein sagen, wie bei der alten Konstruktion der Rebellion, wird sie diesmal nicht können. Aber zustimmen, wenn einem stets der Gewaltfreiheit verpflichteten europäischen Politiker eine Gefängnisstrafe von über 13 Jahren droht? Das würde in Belgien die Stimmung gegenüber der latent unzufriedenen Minderheit der Flamen zweifellos verschlechtern.

Und es würde die EU auf Jahre hinaus der Chance berauben, in diesem Konflikt als Vermittlerin aufzutreten. Brüssels Justiz hat sich erst einmal Bedenkzeit genommen. Man warte die Übersetzung des Textes ab, beschied sie spanischen Medien.