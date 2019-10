So qualifiziert sich die Schweiz

Sicher an der EM 2020 dabei ist die Schweiz nur dann, wenn sie alle drei verbleibenden Spiele (Irland, Georgien, Gibraltar) gewinnt. Bei einem Unentschieden am Dienstag in Genf wären die Chancen jedoch weiter gross, dass es die Schweizer noch unter die ersten Zwei der Gruppe D schaffen, da sich Dänemark und Irland im letzten Spiel der Qualifikation am 18. November noch Punkte nehmen werden. Zwei Siege aus den restlichen beiden Spielen wären dazu aber Pflicht.

Der andere Weg über die Nations-League-Playoffs

Doch auch wenn es der Schweiz nicht gelingen sollte unter die besten Zwei der Gruppe D zu kommen, bestünde noch Hoffnung auf die EM: Im März nächsten Jahres werden nämlich in der Nations League nochmals vier Tickets für die Endrunde vergeben. Dann spielen 16 Mannschaften, die sich noch nicht für die EM qualifiziert haben, in vier Playoff-Pfaden aus jeweils vier Teams um die verbleibenden Plätze. Je Play-off-Pfad werden drei Partien im K.o.-System gespielt, zwei Halbfinals und ein Final. Die Ermittlung der 16 Mannschaften, die in den Play-offs um die vier zu vergebenden Startplätze für die EM-Endrunde spielen dürfen, gestaltet sich relativ kompliziert.

Da die Schweiz ihre Gruppe in der Nations League A gewonnen hatte, stünde sie jedoch auf sicher in den Playoffs für die EM und müsste dann in der K.o.-Phase den Halbfinal und den Final gewinnen. Die Halbfinale werden in nur einem Spiel über 90 Minuten entschieden (mit zwei Mal 15 Minuten Verlängerung und Penaltyschiessen). Heimrecht in den Halbfinalspielen hat dabei die in der Nations League besser klassierte Mannschaft – das Heimrecht für den Final wird ausgelost. So wie es derzeit aussieht, wären die möglichen Schweizer Gegner Island, Bulgarien, Israel, Ungarn oder Rumänien. Wobei in diesem Szenario ein Losverfahren darüber entscheiden müsste, welche der vier letztgenannten den freien Platz im Halbfinal einnimmt.