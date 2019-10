Simon verzichtet – SVP kommt wohl mit Salzmann

Den Entscheid traf die Partei laut Mitteilung «nach intensiven Diskussionen und aufgrund einer Analyse der aktuellen politischen Lage». Angesichts des guten links-grünen Resultates vom Sonntag sei im Jahr 2022 im Kanton Bern mit «unberechenbaren Regierungsratswahlen» zu rechnen und eine sichere bürgerliche Mehrheit nicht zwingend gegeben. Deshalb verzichte Simon auch auf die Annahme des Nationalratsmandats. Sie will sich «weiterhin auf die Arbeit als Finanzdirektorin und Regierungsrätin konzentrieren».

Kommt auch Markwalder?

So gut wie sicher ist, dass Werner Salzmann von der SVP zum zweiten Wahlgang der Ständeratswahl antritt. Er war im ersten Wahlgang hinter dem rot-grünen Duo der bestplatzierte bürgerliche Kandidat. Offen ist, ob auch Christa Markwalder (FDP) nochmals antritt. Die Burgdorfer Nationalrätin hat ihren Entscheid noch nicht kommuniziert und sich offiziell noch nicht zurückgezogen. Am Sonntag war sie hinter Salzmann und Simon mit grossem Abstand auf dem fünften Platz gelandet.

Mit Spannung erwartet wird der Entscheid von SP und Grünen: Nach ihrem guten Abschneiden im ersten Wahlgang ist es möglich, dass sie am 17. November mit einem Doppelticket antreten und neben dem bisherigen Hans Stöckli (SP) auch die Grüne Regula Rytz wieder ins Rennen schicken. Möglich ist aber auch, dass Rot-Grün auf sicher geht und sich auf eine Einerkandidatur beschränkt.

Missstimmung im bürgerlichen Lager

Ohne Misstöne ist die Entscheidfindung im bürgerlichen Lager offenbar nicht über die Bühne gegangen. Die FDP war noch am Sonntagabend mit dem Vorschlag einer bürgerlichen Zweiervertretung vorgeprescht: «Ich hätte schon etwas anderes gewünscht, als dass die FDP bereits am Wahlabend solche Forderungen rauslässt», sagte BDP-Präsident Jan Gnägi am Dienstag, nachdem die Partei Simons Verzicht kommuniziert hatte.

Gnägi räumte indessen ein, entscheidend für den Rückzug Simons sei, dass die BDP die bürgerliche Regierungsmehrheit im Kanton retten wolle. Eine Rolle gespielt habe aber auch die Tatsache, dass die Partei auf nationaler Ebene ihre Fraktionsstärke verloren habe. Der Einfluss der BDP im nationalen Parlament sei damit künftig «extrem klein», weshalb man mit Simon nun auf die kantonale Politik fokussieren wolle.