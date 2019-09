Sie spielt mit dem Feuer

Die Augen. Am Schluss des Klassikers «A bout de souffle» (1960) schaut Jean Seberg als amerikanische Zeitungsverkäuferin in Paris direkt in die Kamera und fragt: «Was heisst ‹zum Kotzen›?» Sie wiederholt damit die letzten Worte ihres erschossenen Liebhabers Jean-Paul Belmondo, der vor ihr auf den Pflastersteinen liegt. Dazu fährt sie sich mit dem Daumen über die Lippen. Aber die Augen dominieren alles.